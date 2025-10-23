Владо Илиев: Ще се насладя на последния си сезон, целта ми е Олимпиадата

Най-опитният и успешен български биатлонист Владимир Илиев сподели, че вероятно предстоящият сезон 2025/26 ще бъде последен за него като професионален спортист.

Федерацията по биатлон отличи заслужителите състезатели през изминалия сезон

Илиев говори след официалната церемония на Българска федерация по биатлон за закриване на предишната кампания, на която бяха наградени най-добрите наши състезатели във всички възрастови групи.

27

"Биалтонът е моят живот, а сега ме свърза и семейството с него - с Милена вече си имаме и дете. Засега ни е по-лесно така да съчетаваме личния и професионалния живот. Ако усетим, че за детето ще е по-добре да се откажа, ще го направя веднага.

27

Добре се подготвих за новия сезон и ще се насладя на може би последния си сезон в биатлона. Ще се наслаждавам на всеки един старт от Световната купа и няма да имам никакви очаквания за резултати. Този сезон за първи път с треньорите се подготвяме целенасочено за Зимните олимпийски игри. И преди се говореше, че тренираме за олимпиади, но нещата се разпръскваха и по световни купи, и по европейски първенства.

Моята лична цел е на олимпийските игри - искам там да постигна най-добрите си резултати", каза Владо Илиев, а пълното интервю с него вижте във видеото.