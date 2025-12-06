Популярни
  Sportal.bg
  Зимни спортове
Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в Йостерсунд, Владимир Илиев - 17-и

  • 6 дек 2025 | 19:13
  • 439
  • 0
Норвежкият биатлонист Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в шведския зимен център Йостерсунд, валиден за Световната купа. Той измина разстоянието за 24:26.3 минути, без да направи грешка в двете стрелби.

На второ място остана сънародникът му Мартин Улдал, който завърши на 11 секунди зад победителя, а трети е французинът Кентен Фийон Майе, който закъсня с малко повече от 14 секунди. В Челната петица има още един норвежец - Стурла Холм Лагрейд, и шведът Себастина Самуелсон.

От българите с най-предно класиране се поздрави Владимир Илиев, който завърши на 17-о място, на 1:16.1 минути зад Ботн. Останалите българи са след 60-о място. Антон Синапов е 60-и - на 2:49.3 минути, Благой Тодев е 62-и - на 22:53.2, Васил Зашев - 69-и с изоставане от 3:23.4 минути.

Утре ще се проведе преследването на 12,5 км в Йостерсунд.

В генералното класиране води Йохан-Олав Ботн със 180 точки, пред Мартин Улдал със 150 и Себастиан Самуелсон със 115. Владимир Илиев е на 28-а позиция с 24 точки.

Снимки: Sportal.bg

