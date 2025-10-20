Популярни
  Григор Димитров се срина с пет песта

Григор Димитров се срина с пет песта

  20 окт 2025 | 10:19
Продължава отстъплението на Григор Димитров в световната ранглиста на АТР. Най-добрият български тенисист се смъкна с цели пет места в класацията и при обновяването й днес е вече 37-и с актив от 1380 точки.

Това е неговото най-ниско класиране от 28 февруари 2022 г. насам, когато заемаше същата позиция. Григор бе изпреварен от Корентен Муте (Франция), Камерън Нори (Великобритания), Алекс Микелсен (САЩ), Джовани Мпечи-Перикар (Франция) и Брендън Накашима (САЩ). 

34-годишният Димитров не е играл от началото на юли, когато скъса гръден мускул по време на мача си с Яник Синер от четвъртия кръг на “Уимбълдън”. Хасковлията на няколко пъти отлага завръщането си на корта, а шансовете да го видим отново в игра до края на сезона все повече намаляват.

В началото на септември той заяви, че скоро ще се завърне, но впоследствие отказа турнирите в Стокхолм (категория АТР 250) и Виена (категория АТР 500).

Следващият турнир, за който Димитров е подал заявка, е "Мастърс"-ът в Париж от 27 октомври до 2 ноември. През 2024-та той стигна до четвъртфиналите във френската столица.

Втората ракета на България Димитър Кузманов прогресира с девет места - до №249, с актив от 222 точки.

Илиян Радулов отстъпи с шест позиции и от днес е №522 с 81 точки на сметката му.

Най-прогресиращият български тенисист тази седмица е шампионът при юношите на “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов, който напредва с 23 места до №915 с 20 точки. Анас Маздрашки прескочи 13 позиции и вече е №941.

В челната десетка има една промяна. Холгер Руне, който достигна до полуфиналите на турнира в Стокхолм, но за когото сезонът приключи предсрочно и тази седмица му предстои операция на ахилеса, се завърна в Топ 10, измествайки Каспер Рууд. Лидер в световната ранглиста продължава да бъде испанецът Карлос Алкарас, който загуби срещу подгласника си Яник Синер от Италия с 2:6, 4:6 на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. В топ 5 са още Александър Зверев, Тейлър Фриц и Новак Джокович.

