  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  20 години от историческата победа на Себастиен Льоб в Корсика

20 години от историческата победа на Себастиен Льоб в Корсика

  • 23 окт 2025 | 16:50
  • 1322
  • 0
20 години от историческата победа на Себастиен Льоб в Корсика

На този ден преди точно 20 години Себастиен Льоб оформи своята историческа победа в рали „Корсика“, която и до ден днешен си остава уникална в Световния рали шампионат (WRC).

Успехът на Льоб на остров Корсика през 2005 година е единственият случай в цялата история на WRC, в който един пилот печели дадено рали, след като е най-бърз във всеки един от неговите етапи. Тогава пилотът на Ситроен дава 12 първи времена в 12-те скоростни отсечки, за да спечели състезанието с аванс от близо две минути пред Тони Гардемайстер с Форд, а тройката с изоставане от над 2.5 минути оформя Петер Солберг със Субару.

През 2005 година Себастиен Льоб си гарантира своята втора от общо девет поредни титли, които той печели в периода 2004-2012. Льоб завършва сезон 2005 с общо десет победи в 16 ралита, превръщайки се в първия пилот в историята, който постига двуцифрен актив от победи в рамките на един сезон. Пред 2008 той подобрява своето постижение, печелейки 11 победи, което е и последният случай на пилот с двуцифрен брой победи в рамките на един сезон.

Снимки: Gettyimages

