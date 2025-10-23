Алис Робинсън има нови цели за сезона в Световната купа

След като миналия сезон се спъна на последното стъпало в битката си за първи кристален глобус, Алис Робинсън заяви, че е извлякла поуките от преживяното и е готова отново да атакува върха.

23-годишната състезателка водеше в класирането за гигантски слалом преди Финалите на Световната купа 2024/25 в Сън Вали, но отпадна още в първото си спускане, което позволи на Федерика Бриньоне да спечели трофея в дисциплината.

„Самата идея, че имам шанс за купата, беше нещо ново за мен“, каза Робинсън в онлайн пресконференция в сряда. „Чувствам, че този опит – и разбира се, известното разочарование от края на миналия сезон след толкова страхотна година – ме поддържа мотивирана през лятото. Това ме накара да работя още по-здраво, да бъда по-подготвена и психически да знам как да се справям в онези моменти на по-голямо напрежение и по-висок интензитет.“

Въпреки че сезонът не завърши така, както Робинсън си беше мечтала, тя показа впечатляваща форма – седем подиума в девет старта по гигантски слалом, първа победа от четири години и сребърен медал от Световното първенство.

„Миналата година беше огромна крачка напред за мен – дори и предишната – защото станах много по-постоянна“, каза Робинсън, която избухна в Световната купа като тийнейджърка с три победи, но след това не успяваше да поддържа редовно подиумни класирания.

„Като млада състезателка бях изключително бърза, но карах на принципа "всичко или нищо". През последните години направих голям напредък – научих се как да овладея гигантския слалом така, че да съм бърза на всички видове трасета, при различни условия и на различни състезания всяка седмица. Това беше огромен успех за мен.“

Робинсън ще започне сезона 2025/26 на мястото, където спечели първата си победа за Световната купа като 17-годишна през 2019 г., но това не означава, че вече е „покорила“ леденото трасе на ледника Ретенбах в Зьолден.

„Мисля, че това е може би най-трудното трасе при жените – или едно от най-трудните“, каза тя. „Още първото състезание е на много стръмен и агресивен склон – буквално те хвърлят направо в най-тежкия старт на сезона. Височината също е шок за организма – цялото лято тренирах в Нова Зеландия на ниска надморска височина, а тук в Зьолден стартираме от почти 3000 метра, което изисква адаптация.“

След Зьолден Робинсън ще продължи да се стреми да подобри скоростта си и в по-бързите дисциплини. Миналия сезон тя направи крачка напред и изравни най-доброто си класиране с четвърто място в Квитфел.

„Напред, следващата голяма стъпка, която искам да направя, е да бъда по-сериозен претендент в Супер-Г. Гигантският слалом остава мой приоритет, но се надявам, че с допълнителната работа, която вложих, ще мога да се боря реално и там.“

Докато подобрението в Супер-Г е една от целите ѝ за този сезон, истинската ѝ амбиция остава свързана с трофеите и медалите.

„Една от основните ми цели миналата година беше да съм в битката за купата в гигантския слалом – и тази година целта е същата“, каза тя. „Миналия сезон имах и цел да спечеля медал от световното първенство – и го направих. А сега идват и Олимпийските игри, така че целите ми ще са доста сходни.“