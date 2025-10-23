Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

Бившият италиански вратар Анджело Пагото даде интервю пред "Гадзета дело Спорт", в което говори за кариерата и живота си. В средата на 90-те години на миналия век стражът минаваше за един от най-перспективните на своя пост в Европа, като отхвърли предложение на Ювентус, а сетне беше трансфериран в Милан. Серия от скандали обаче извадиха на два пъти Пагото от футбола, като в днешно време той тренира вратарите на четвъртодивизионния Пистоезе и живее в китна и спокойна местност в Тоскана - Кастаньо д'Андреа, близо до мястото, където Данте пише "Божествена комедия".

"В момента съм треньор в клуба, в който започнах в професионалния футбол. Ставам рано призори, плувам в езерата и медитирам. Преди Пистоезе работих в Прато и Авелино, след като наказанието ми изтече. Стигнах до етап от живота, в който трябваше да се преоткрия - това, което бях спечелил, го нямаше. Пропилях го, а дори не знам как. Работих две години в Германия като готвач и пицар, след което отидох при двете ми деца в Лигурия. Сестра ми ми намери работа в един склад. Там срещнах Каролина и животът ми започна отново", изповяда се бившият младежки национал на Италия.

"В началото на 90-те години бях във Вербания, където спортно-техническият директор имаше контакти с отбори от Серия "А". Така Перинети и Лучано Моджи, които бяха в Наполи по онова време, харесаха титулярния ни вратар, но взеха и мен. Перинети ми каза, че ще платят за мен 140 милиона лири. През 1995 г. напуснах Неапол в посока Сампдория. Там беше Дзенга, който вече се намираше в края на кариерата си. Искаше ме и Ювентус, но там титуляр беше Перуци. Исках да играя и отказах на Юве. По това време Ювентус беше лидер в Серия "А". След първото ми наказание бях отхвърлен от всички елитни клубове", продължава Пагото.

"Беше глупост, че си тръгнах от Сампдория, мога да го кажа. Щях да съм водеща фигура в отбора, но след първите няколко мача се появи Милан с предварителен договор. И приех. Психологически бях вече на "Сан Сиро". Бях 22-годишен, можех ли да откажа?

Европейското първенство за младежи през 1996 г. е върхът в кариерата ми. Бях титуляр, а Буфон беше резерва. Смятаха ни за двамата най-добри млади вратари. Бях техничен, експлозивен. Не бях феноменален с крака, но това не беше толкова важно тогава. На финала срещу Испания спасих дузпи на Раул и Иван де ла Пеня. Бяхме страхотна група: аз, Тоти, Неста, Канаваро, Джиджи. Може би, ако животът ми се беше стекъл по друг начин, можех дори да стана световен шампион с тях през 2006 година", каза още бившият вратар.

"Трудностите започнаха в Милано. Там харчех по 30 милиона лири на месец, без да го осъзнавам: вечери, дрехи, купони. След това отидох в Перуджа, където президентът Гаучи каза, че съм продал мач... Защо ли? Той се скара с моя тогавашен агент Алесандро Моджи. Загубихме с 3:4 срещу Ювентус - аз направих една грешка, а Перуци две. Гаучи каза по телевизията, че съм продал мача. Съсипа ме. Случи се и след това в Триест, защото посъветвах президента да купува опитни играчи. Дали Гаучи ми се извини някога? Не помня, той беше шоумен. Преди онзи известен двубой между Перуджа и Ювентус в дъжда, ни каза, че ако загубим, ще ни разкара. Имаше интереси свързани с "Банка ди Рома", същите като тези на Лацио: искаше те да станат шампиони. През 2000 г. бях дисквалифициран несправедливо. Отидох на допинг-тест заедно със съотборник от Перуджа и двама футболисти на Фиорентина. Епруветката с урина беше разменена - аз бях този, който загуби. Кой беше моят съотборник ли? Няма да назовавам други имена", довери още Анджело Пагото.

"Втория път бях в Кротоне. Там стана грешка. Имаше хора, които употребяваха наркотици. Казаха да опитам, аз отказах. Но след няколко други приканвания се предадох. Но само тогава. След това страдах от депресия, трудно приех, че ми се е случило подобно нещо. Потърсих професионална помощ. Сегашното ми спокойствие е резултат от тези грешки. Не бях готов за тази среда. Знаете ли колко можех да спечеля? Колко пари пропилях? Никой не беше до мен, а сега започнах да живея отново. Наслаждавам се на всеки един момент. Това казвам и на момчетата, които тренирам днес. В живота всичко се променя бързо. Научих това по трудния начин", завърши бившият страж на Сампдория и Милан.

Снимки: Imago