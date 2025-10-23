Алмгрен ще атакува европейския рекорд в полумаратона

Световният бронзов медалист на 10 000 метра Андреас Алмгрен си е поставил за цел да подобри европейския рекорд в полумаратона от 59:13 минути по време на полумаратона във Валенсия в неделя (26).

Ако успее, това ще бъде третият европейски рекорд за Алмгрен през 2025 г. Шведът започна годината, като счупи европейския рекорд на 10 км с 26:53, също във Валенсия, през януари. След това той подобри и европейския рекорд на 5000 метра, постигайки най-доброто време в света за сезона – 12:44.27, за паметна победа пред родна публика на Диамантената лига в Стокхолм.

Настоящият европейски рекорд в полумаратона принадлежи на швейцареца Жулиен Вандерс, който постигна 59:13 през 2019 г. Алмгрен се доближи до рекорда на Вандерс при дебюта си в дисциплината миналата година, когато записа 59:23 в Барселона – второто най-бързо време в историята за европеец. Шведът вярва, че влиза в това състезание в много по-добра форма и с желание да се докаже.

В разговор за подкаста The Running Effect по-рано този месец Алмгрен заяви: "В много по-добра форма съм, отколкото когато пробягах първия си полумаратон за 59:23. Сега целите ми във Валенсия са доста високи.

Тялото ми се чувства много добре, а психически съм доста развълнуван за състезанието. Очевидно се представих много силно на 10 000 метра, но след това имах проблеми с презареждането за 5000 метра и се представих много под възможностите си. Това ме накара да искам някакво изкупление във Валенсия.“