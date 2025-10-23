Популярни
  • 23 окт 2025 | 11:36
Мъжкият национален отбор по хандбал се събира на лагер преди предквалификациите за Евро 2028

Мъжкият национален отбор на България ще се събере на лагер през следващата седмица в подготовка за предстоящото участие в предквалификациите за Евро 2028, съобщиха от БФХ.   Съперник на "трикольорите" в тази фаза от пресявките ще бъде Турция, като двата отбора ще изиграят мачове на разменено гостуване, първият от които на 7 януари 2026 година в Шумен и реванш четири дни по-късно в Турция.

Лагерът ще протече на два етапа. Първият ще бъде в София. Избраните от старши треньора Илиян Василев 17 играчи ще се съберат в столицата в понеделник, 27 октомври. В следващите три дни националите ще направят двуразови тренировки в хандбалната зала на НСА.   На 31 октомври (петък) отборът ще отпътува за Сърбия за две контролни срещи. Първата от тях ще изиграе още същия ден в Лесковац срещу третия в местната лига Дубочица. Втората контрола ще бъде на 1 ноември (събота) срещу друг тим от сръбската елитна лига Враня.  

Четирима от селектираните хандбалисти се състезават в чужбина - Николай Петров и Иво Петков (ТУС Финхорст, Германия), Росен Колев (Шалке 04, Германия) и Светлин Димитров (Шартр, Франция), а останалите са от българското първенство, като най-много сред тях са от шампиона Локомотив Горна Оряховица - Владислав Йоргов, Николай Нейчев, Тодор Калчев и Божидар Симеонов.

От лагера заради контузии отпаднаха две от водещите фигури в състава играещият във Франция разпределител Кристиян Василев, както и левият гард Михаел Иванов, който на клубно ниво се състезава в Словения.

Група на националния отбор на България по хандбал за мъже: Николай Петров и Иво Петков (ТуС Финхорст, Германия), Стефан Димитров и Георги Стоянов (Спартак Варна), Иван Енчев (Мартен 67), Росен Колев (Шалке 04, Германия), Марио Марев и Петко Петков (Фрегата Бургас), Владислав Йоргов, Николай Нейчев, Тодор Калчев и Божидар Симеонов (Локомотив Горна Оряховица), Кирил Савов и Димитър Грозев (Шумен 61), Светлин Димитров (Шартр, Франция), Даниел Иванов (Осъм Ловеч) и Деян Малчев (Добруджа).

