Де Дзерби обвини съдията

След поражението на Марсилия с 1:2 от Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига треньорът на френския тим Роберто Де Зерби остро разкритикува съдийството. ОМ игра цяло второ полувреме с човек по-малко заради червен картон на Емерсон Палмиери и допусна обрат.

„Според мен, платихме цената за съдийските грешки. Не ми хареса начинът, по който беше ръководен мачът. Мисля, че съдията не беше на ниво за такъв двубой", каза де Дзерби.

Спортинг обърна десет от Марсилия след луда драма в Лисабон

„Дали беше твърде трудно да устоим? Не, мисля, че дори с 10 души не страдахме толкова много. Нямаше много други голови положения. Те пуснаха качествени и свежи играчи. Бях доста спокоен, дори и с човек по-малко", изтъкна италианецът.

„Трябваше да се защитаваме с петима. Между Грийнууд и Пайшао, този, който имаше по-добри характеристики да атакува и да се защитава, беше Пайшао. Миналата година, когато бяхме с 10 души срещу Лион, Грийнууд изпитваше големи трудности като централен нападател", обясни смените си на почивката Де Дзерби.

Снимки: Imago