Руи Боржеш: Искаме да се предизвикваме, за да ставаме по-добри

Спортинг (Лисабон) премина през много трудни моменти в мача срещу Марсилия, но стигна до успех с 2:1 и вече е с актив от 6 точки в Шампионската лига. Попаденията за тима от "Жозе Алваладе" отбелязаха резервите Жени Катамо и Алисон Сантош, което зарадва още повече старши треньора Руи Боржеш.

"Винаги съм напълно наясно с това, което правя, и съм доволен от себе си, когато вземам решения. Понякога успявам, друг път не, днес се получи добре. Всички, които влязоха, се справиха много добре. Важно беше да спечелим, защото срещу нас беше голям отбор, който ни затрудни дори с 10 души. Получихме гол точно както се случи в Неапол. Но това е част от израстването на отбора, тази липса на зрялост в някои неща е нормална", коментира Руи Боржеш.

Спортинг обърна десет от Марсилия след луда драма в Лисабон

"Ние сме амбициозен отбор, с глад за победи. Тези момчета вече спечелиха толкова много и винаги има риск да изпаднат в някакво самодоволство, но ние искаме те да се предизвикват все повече и повече. Трябва да се предизвикваме, за да бъдем по-добри", подчерта наставникът на Спортинг.

"Педро Гонсалвеш и Тринкао играха силно. И двамата направиха страхотен мач, според мен. Играчите не трябва да дават никакъв отговор на треньора. Те дават отговор всеки ден. Всички знаем нашия нашия път, всички вярваме един на друг. Духът е фантастичен, уникален. Не се чувствам несправедливо обвинен, че във формата на тима има спа. Щастлив съм, че тренирам Спортинг, че станах шампион, спечелих Купата на Португалия, втори съм в първенството, имаме 6 точки в Шампионската лига, ще се опитам да се класирам за финалната четворка на Купата на Лигата, така че... Тук винаги има критики и аз ги понасям, защото, те не ме засягат абсолютно по никакъв начин", добави Руи Боржеш.

Снимки: Imago