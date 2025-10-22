Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. Спортист (Своге) се раздели с двама

Спортист (Своге) се раздели с двама

  • 22 окт 2025 | 19:58
  • 933
  • 0
Спортист (Своге) се раздели с двама

Втородивизионният Спортист Своге обяви, че се разделя с двама футболисти. Радослав Терзиев и Георги Иванов вече не са част от „шоколадите“.

В последния си мач Спортист Своге изненада един от челниците във Втора лига – Вихрен Сандански, побеждавайки го с 2:1. Сега за свогенци предстои мач с оглавяващия таблицата Дунав в Русе.

Терзиев записа 10 мача дотук през сезона. 31-годишният Терзиев изобщо не убеди с изявите си за Спортист. Георги Иванов, също централен защитник като Терзиев, записа идентичен брой срещи за Спортист през тази кампания. 23-годишният футболист бе един от най-колебливите във втородивизионния тим от Своге.

Ръководството на Спортист Своге взе решение да се раздели с футболистите Радослав Терзиев и Георги Иванов!“, гласи много лаконичното съобщение на Спортист Своге, в което не се благодари на двамата бранители за приноса им към отбора.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 1032
  • 1
БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

  • 22 окт 2025 | 15:27
  • 1358
  • 5
Бертран Фурие с приза за играч на кръга

Бертран Фурие с приза за играч на кръга

  • 22 окт 2025 | 15:15
  • 1141
  • 0
Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 1460
  • 1
Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 2173
  • 2
Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

  • 22 окт 2025 | 13:34
  • 12416
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 11442
  • 9
Съставите за дербито на "Бернабеу"

Съставите за дербито на "Бернабеу"

  • 22 окт 2025 | 20:52
  • 1761
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 481809
  • 24
Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

  • 22 окт 2025 | 20:56
  • 3644
  • 0
Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 831
  • 18
Челси - Аякс (съставите)

Челси - Аякс (съставите)

  • 22 окт 2025 | 21:05
  • 538
  • 1