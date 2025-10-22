Спортист (Своге) се раздели с двама

Втородивизионният Спортист Своге обяви, че се разделя с двама футболисти. Радослав Терзиев и Георги Иванов вече не са част от „шоколадите“.

В последния си мач Спортист Своге изненада един от челниците във Втора лига – Вихрен Сандански, побеждавайки го с 2:1. Сега за свогенци предстои мач с оглавяващия таблицата Дунав в Русе.

Терзиев записа 10 мача дотук през сезона. 31-годишният Терзиев изобщо не убеди с изявите си за Спортист. Георги Иванов, също централен защитник като Терзиев, записа идентичен брой срещи за Спортист през тази кампания. 23-годишният футболист бе един от най-колебливите във втородивизионния тим от Своге.

Ръководството на Спортист Своге взе решение да се раздели с футболистите Радослав Терзиев и Георги Иванов!“, гласи много лаконичното съобщение на Спортист Своге, в което не се благодари на двамата бранители за приноса им към отбора.