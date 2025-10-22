Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Даниел Маринов зае седмо място на финала в многобоя при мъжете на Световното първенство

Даниел Маринов зае седмо място на финала в многобоя при мъжете на Световното първенство

  • 22 окт 2025 | 19:41
  • 107
  • 0
Даниел Маринов зае седмо място на финала в многобоя при мъжете на Световното първенство

Руснакът с български корени Даниел Маринов зае седмо място на финала в многобоя при мъжете на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Маринов, който се състезава с неутрален статут, събра 80.766 точки, след като получи оценки 13.733 на земя, 13.600 на кон с гривни, 12.200 на халки, 14.300 на прескок, 14.700 на успоредка и 12.233 на висилка.

"Да участваш на Световно първенство е страхотно чувство, вълнение. Хубаво е да видиш хора, които подкрепят представители на други държави", каза Маринов.

Трикратният олимпийски шампион Дайки Хашимото от Япония спечели многобоя с 85.131 точки и взе трета световна титла в многобоя. Трикратният олимпийски медалист Бохън Чжан (Китай) спечели среброто с 84.333, а тройката допълни швейцарецът Ное Зайферт с 82.831, който взе първия си медал от Световно първенство.

Световното първенство по спортна гимнастика ще приключи на 25 октомври. Руските спортисти се състезават в Джакарта като неутрални. Русия за последно участва на Световното първенство по спортна гимнастика през октомври 2021 година в Япония.

