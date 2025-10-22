Популярни
МОК не иска спортни събития в Индонезия след забраната за визи на израелските спортисти

  • 22 окт 2025 | 18:13
МОК не иска спортни събития в Индонезия след забраната за визи на израелските спортисти

Международният олимпийски комитет призова международните спортни федерации в сряда да не са домакини на спортни събития в Индонезия, след като страната забрани на израелски гимнастици да участват в световно първенство, което се провежда там този месец.

МОК заяви, че също така прекъсва всички дискусии относно евентуална кандидатура за Олимпийски игри от Индонезия, докато правителството не предостави гаранции, че всички спортисти, независимо от националността им, ще имат право да се състезават там в бъдеще.

Индонезия изрази интерес към домакинство на летните олимпийски игри през 2036 г.

Индонезия, най-голямата страна с мюсюлманско мнозинство в света, отказа визи на израелски гимнастици по-рано този месец на фона на недоволство от военната офанзива на Израел в Газа, което означава, че те не могат да участват в Световното първенство по спортна гимнастика, което започна миналата седмица в Джакарта.

Израелската федерация по гимнастика нарече решението на Индонезия шокиращо.

