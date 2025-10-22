Популярни
Фенска организация призова Серия "А" също да се откаже от провеждането на мач в чужбина

  • 22 окт 2025 | 17:36
  • 241
  • 0

Италианската Серия "А" трябва да последва испанската Ла Лига и да се откаже от плановете си за провеждане на мач в чужбина, заявиха от организацията Football Supporters Europe.

Ла Лига обяви във вторник, че се отказва от плановете си да проведе двубоя между Виляреал и Барселона в Маями (САЩ) през декември. Решението дойде след протестите на фенове и състезатели срещу решението. Говорител на Серия "А" отказа коментар на запитване от информационната агенция PA, но поне засега се смята, че лигата продължава да търси одобрение за провеждане на мача Милан - Комо в Австралия през февруари. От фенската организация приветстваха факта, че казусът със срещата в Маями е "приключил" и заявиха, че Серия "А" "трябва да бъде следващата".

Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями
Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями

"Здравият разум и правилата на играта надделяха. Това е сеизмична победа за европейския футбол и за всеки, който вярва, че играта принадлежи на сърцето на нашите общности - сега е време Серия "А" също да се откаже от плановете си. Отстъплението на Ла Лига изпраща ясно послание към света на футбола - подобни зле замислени проекти са обречени на провал. Тези опити за дестабилизиране на основите на играта трябва да спрат сега. Серия "А" трябва да постъпи правилно пред лицето на нарастващата изолация и да оттегли предложението си за преместване на мача между Милан и Комо в Австралия. Не е твърде късно”, се казва в изявление на организацията.

Football Supporters Europe призова ФИФА и Азиатската футболна конфедерация да отхвърлят предложението двубоят да се състои в Пърт. Ла Лига и Серия "А" в миналото вече са обсъждали важността на играта в чужбина като част от усилията за повишаване на глобалната привлекателност на първенствата и оспорване на финансовото господство на Премиър лийг. Испанският синдикат на играчите AFE коментира по-рано днес: "Изправени пред липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност в институцията, ръководена от Хавиер Тебас, футболистите се изказаха единодушно на терена миналата седмица, за да изпратят силно послание: без играчи няма футбол."

