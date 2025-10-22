Джъд Тръмп продължава забележителната си серия в Северна Ирландия

Рекордният четирикратен шампион на Северна Ирландия Джъд Тръмп се класира за осминафиналите на тазгодишното издание след победа с 4:2 над Джаксън Пейдж в Waterfront Hall в Белфаст.

Двубоите от топ 32 на турнира с награден фонд от £550 400 започнаха във вторник вечер, а световният №1 Тръмп се справи с младия уелсец Пейдж, за да си осигури среща в четвъртък с Гари Уилсън или Мартин О’Донъл.

Тръмп, който миналия сезон направи над 100 сенчъри брейка, поставяйки рекорд – този път записа само едно халф-сенчъри (53), но това бе достатъчно да укрепи и без това забележителния му рекорд на Откритото първенство в Северна Ирландия.

След като спечели трофея “Алекс Хигинс” три поредни години между 2018 и 2020 г. – като и в трите финала победи Рони О’Съливан с 9:7 – Тръмп завоюва четвърта титла през 2023 г., а миналата година бе близо до пета, но загуби финала от Кайрън Уилсън.

Асото в колодата вече има 40 победи в последните си 43 мача от този турнир. Толкова добри спомени може да му дадат нужната увереност да спечели първа професионална титла от триумфа си на Шампионата на Обединеното кралство през декември миналата година.

В интервю за TNT Sports след нелекия успех над Пейдж Тръмп призна, че му е било трудно да влезе в ритъм заради условията в залата – нещо, което по думите му се повтаря този сезон.

Докато Тръмп преследва 31-вата си титла от ранкинг турнир, 25-годишният Юан Съдзюн се стреми към първия си финал от подобен ранг – и това може да се случи още тази седмица, след като китаецът победи своя сънародник Лонг Дзъхуан с 4:2.

В следващия кръг Юан ще се изправи срещу действащия шампион от Shoot Out – Том Форд, който записа серии от 75 и 78, побеждавайки световния №16 Крис Уейклин с 4:1.

Формата на Аарън Хил продължава да расте – 23-годишният ирландец елиминира световния №13 Бари Хоукинс с 4:3, за да достигне осминафиналите на родния си професионален турнир.

Хоукинс спечели първия фрейм с 79, но номер едно в Ирландия Хил отговори с три поредни фрейма и серии от 66, 77 и 58. Финалистът от 2016 г. Хокинс обаче намали разликата, а след това направи 90, за да изравни и да прати мача в решаващ фрейм.

В него Хоукинс пропусна червена топка в началото, а Хил – окуражаван от публиката – се възползва напълно и направи победна серия от 92. Това е вече четвъртият път този сезон, в който младият Хил достига до осминафиналите на ранкинг турнир.

Последният победител в сряда вечер бе Джон Хигинс, който надделя над Панг Джунсю в нов драматичен решаващ фрейм. Панг започна по-добре и поведе с 2-0 след брейк от 94, но Хигинс отговори с серии от 126, 58 и 58, обръщайки резултата на 3:2.

След това Панг върна равенството с великолепен 137, което доведе до решаващ седми фрейм. В напрегната и нервна битка, изпълнена с пропуски и от двете страни, опитният Хигинс показа класа и в ключовия момент успя да затвори мача.