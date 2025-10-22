Популярни
  2. Локомотив (Пловдив)
Фенове на Локо: Галя Топалова, Коко Динев, Крушарски... Любовта не се купува, продава или подарява!

  • 22 окт 2025 | 16:24
  • 348
  • 1
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Бригада Пловдив" излязоха с призив към "черно-белите" привърженици, който бе придружен от надъхващо видео. Конкретният повод за реакцията е предстоящото дерби на Пловдив, което е на 1 ноември от 14,45 часа на стадион "Локомотив".

В кадрите се споменават имената на бившите собственици на клуба Галя Топалова и Константин Динев, както и настоящия Христо Крушарски, като мотото е, че "любовта на свободните хора не робува на никого".

"Обичаме си отбора! Въпреки ръководителите! Галя Топалова … Коко Динев … Христо Крушарски … Любовта на свободните хора! Тя не робува на никого! Не се купува, не се продава и не се подарява! За свободата и за тази огромна любов … си струва да се живее! Всеки с шал в ръка! 01.11.2025г на Трибуна Бесика", гласи призивът от въпросното видео.

