  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 442
  • 0
Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

Строящата се в момента централна трибуна на стадион "Локомотив" продължава да расте бавно, но сигурно. След като бе налята бетонната плоча на кота 0, бяха изградени първите 5 реда на съоръжението. Днес се наливаше бетон на кота 4,55. Това е нивото на бъдещите помещения от първия етаж.

Според условието на обществената поръчка изграждането на трибуната, заедно с вертикалната планировка трябва да приключи до края на календарната 2026 година.

Днес продължи работата по полагането на плочките зад южната трибуна. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика.

Снимка: Plovdiv24

