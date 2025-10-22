Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

Строящата се в момента централна трибуна на стадион "Локомотив" продължава да расте бавно, но сигурно. След като бе налята бетонната плоча на кота 0, бяха изградени първите 5 реда на съоръжението. Днес се наливаше бетон на кота 4,55. Това е нивото на бъдещите помещения от първия етаж.

Според условието на обществената поръчка изграждането на трибуната, заедно с вертикалната планировка трябва да приключи до края на календарната 2026 година.



Днес продължи работата по полагането на плочките зад южната трибуна. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика.

Снимка: Plovdiv24