Още едно световно първенство измислиха в шахмата

Организаторите на Norway Chess обявиха амбициозно ново състезание, официално одобрено от Международната шахматна федерация (FIDE). Новият турнир, наречен Total Chess World Championship Tour, ще излъчи напълно нов обединен световен шампион на FIDE – играч, който ще се състезава в три контроли на времето: „бърз класически“, рапид и блиц.

С това шахматният свят ще получи още една световна титла, която ще бъде оспорвана ежегодно. Първият пълен сезон ще започне през 2027 г., след пилотно събитие през есента на 2026 г., като турът ще включва четири турнира годишно. Общият награден фонд ще бъде 2,7 милиона долара, а турнирите ще се провеждат по целия свят – точните локации предстои да бъдат обявени.

„Търсим върховния шахматист – универсален, тактически интелигентен и технически подготвен спортист, който се адаптира без усилие към различни контроли на времето,“ каза Шел Мадланд, изпълнителен директор на Norway Chess и на новото първенство.

Новият формат ще включва „бърз класически“ шах с контрола 45 минути + 30 секунди добавка, като тези партии вече ще се считат за класически рейтинг съгласно правилата на FIDE.

Първите три събития ще имат награден фонд от 750 000 долара, а финалът с четирима участници, на който ще бъде излъчен световният обединен шампион на FIDE, ще предложи 450 000 долара. Турът ще включва 24-рима играчи – част от тях ще се класират по рейтинг, а останалите чрез квалификационни турнири като Световното първенство по рапид и блиц.

Мадланд заяви, че новата серия цели да направи шахмата „по-достъпен от всякога“, с висококачествена продукция, интерактивни предавания и динамични партии, които да привличат както утвърдени фенове, така и ново поколение зрители.

„Ние винаги търсим начини да иновираме и да разширяваме границите на това, което шахматът може да бъде", каза президентът на FIDE Аркадий Дворкович. "Виждаме това като чудесно допълнение към традиционното и престижно Световно първенство по шахмат, където коронясваме безспорния шампион в класическия формат. Новите първенства ще се допълват и ще донесат още повече вълнение на феновете.“

Norway Chess е основан през 2013 г., а след тринадесет издания турнирът се превърна в един от най-престижните в света. През 2019 г. беше въведен формат „армагедон“ за партиите, които завършват наравно в класическия шах, а през 2024 г. в Ставангер се проведе и първият женски турнир, събиращ част от най-добрите шахматистки в света.

За ГМ Магнус Карлсен – седемкратен победител в Norway Chess, 17-кратен световен шампион и №1 в света във всички формати – новото първенство вероятно ще бъде добре дошло допълнение към шахматния календар. 34-годишният норвежец се оттегли от световния шампионски цикъл през 2023 г., след като изрази недоволството си от изтощителния класически формат и огромната подготовка, която той изисква.

В интервю за Chess.com Мадланд и Бенедикте Вестре Ског, съсобственик и оперативен директор на Norway Chess, потвърдиха, че вече са разговаряли с Карлсен и „още двама-трима играчи“ относно концепцията след подписването на договора с FIDE миналата седмица. „Всички сметнаха идеята за много добра“, споделиха те.

Това не е първият опит на организаторите от Ставангер да получат домакинство на Световно първенство. През 2020 г. те бяха принудени да се оттеглят от процедурата по кандидатстване след натиск от страна на Карлсен, който не желаел да играе на родна земя. По-късно проявиха интерес и към организирането на Световното първенство по рапид и блиц, но срещнаха трудности с правителствената подкрепа поради изискванията на FIDE за гарантирано участие на руски и беларуски състезатели.

Сега амбициозните норвежци споделиха пред Chess.com, че са „въодушевени да организират първенство, което може да се превърне в престижна титла за години напред“.

„Работата започва сега. Ще привличаме инвеститори, ще осигурим спонсори и ще изберем градовете домакини. Основата вече е поставена“, каза Мадланд. „Винаги сме искали да разширим Norway Chess и да мислим мащабно. Удивително е, че успяхме да създадем напълно ново световно първенство в шахматния календар – това не е никак лесно“, допълни Вестре Ског.

Бъдещето на класическия турнир Norway Chess все още не е напълно ясно, но организаторите потвърдиха, че изданието през 2026 г. ще се проведе по план.

„Очаквайте добри новини след около месец“, заяви Мадланд.

Снимка: Norway Chess