Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

  • 21 окт 2025 | 10:52
  • 2255
  • 3

Матей Казийски се завърна в турския гранд Халкбанк (Анкара) след 11 години.

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

“Нашият клуб, продължавайки подготовката си за новия сезон, постигна споразумение с българския посрещач Матей Казийски. Казийски, който игра за спортен клуб Халкбанк през сезон 2013-2014 и спечели шампионата на Турската лига, Купата на Турция и Суперкупата, се завърна в нашия отбор след 11-годишно отсъствие. През цялата си кариера Казийски е играл за някои от най-добрите европейски клубове, постигайки значителен успех в множество престижни състезания, включително Шампионската лига на CEV и Световното клубно първенство на FIVB. Той също така игра дълги години в националния отбор на България. Приветстваме Матей Казийски отново в нашия клуб и му желаем успех през този нов сезон, който ще прекараме заедно”, написаха от Холкбанк.

“Приветстваме Казийски в семейството на Халкбанк и му желаем успешен сезон”, допълниха от Халкбанк.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

  • 21 окт 2025 | 10:04
  • 1007
  • 0
Алекс Николов: Добър старт на сезона

Алекс Николов: Добър старт на сезона

  • 21 окт 2025 | 00:34
  • 1426
  • 0
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30263
  • 10
Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

  • 20 окт 2025 | 18:12
  • 2249
  • 1
Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

  • 20 окт 2025 | 17:56
  • 15384
  • 18
Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

  • 20 окт 2025 | 00:40
  • 2189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

  • 21 окт 2025 | 10:43
  • 2007
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 456863
  • 16
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30263
  • 10
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 6605
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2849
  • 4
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3812
  • 8