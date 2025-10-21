Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

Матей Казийски се завърна в турския гранд Халкбанк (Анкара) след 11 години.

“Нашият клуб, продължавайки подготовката си за новия сезон, постигна споразумение с българския посрещач Матей Казийски. Казийски, който игра за спортен клуб Халкбанк през сезон 2013-2014 и спечели шампионата на Турската лига, Купата на Турция и Суперкупата, се завърна в нашия отбор след 11-годишно отсъствие. През цялата си кариера Казийски е играл за някои от най-добрите европейски клубове, постигайки значителен успех в множество престижни състезания, включително Шампионската лига на CEV и Световното клубно първенство на FIVB. Той също така игра дълги години в националния отбор на България. Приветстваме Матей Казийски отново в нашия клуб и му желаем успех през този нов сезон, който ще прекараме заедно”, написаха от Холкбанк.