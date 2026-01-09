Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева продължава похода си в Хургада

Лидия Енчева продължава похода си в Хургада

  • 9 яну 2026 | 18:00
  • 157
  • 0
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Енчева елиминира петата поставена Франциска Шедат (Германия) с 6:4, 6:3 за 95 минути.

19-годишната българка изоставаше с по 1:3 гейма и в двата сета, но успя да реализира обрат.

Така за място на финала тя очаква утре победителката от срещата между италианките Камила Дзанолини и Ноеми Майнес.

Енчева има една титла в състезания от този ранг от веригата на Международната федерация ITF, която спечели в средата на миналата година в Румъния.

