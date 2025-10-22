Критики в Италия към Яник Синер

Решението на Яник Синер да не играе за домакина Италия на финалната осмина на турнира за Купа "Дейвис" беше критикувано в родината му, където той беше яростно защитаван по време на делото за допинг по-рано тази година.

Яник Синер няма да играе за Италия на Купа "Дейвис"

Вторият в световната ранглиста Синер, който изведе Италия до най-големия отборен трофей в тениса през последните две години, каза, че предпочита да се подготви за следващия сезон, вместо да помага на "адзурите" да вземат нова титла в Болоня следващия месец.

Заглавието на първа страница във вестник "Гадзета дело Спорт" гласеше: "Грешник, помисли си отново".

Съпътстваща редакционна статия разкритикува Синер за твърдението, че вече е печелил Купа "Дейвис" два пъти, като посочва как през уикенда е участвал в доходоносен демонстративен мач в Саудитска Арабия.

"Значи няма да се върнете в Рияд за още 6 милиона долара? Ако спечелите още един пък "Уимбълдън", вече няма да ходите в Лондон? Паста, кафе . . . На всеки пет минути рекламирате италиански продукт. Правете го и с тениса", пише Гадзета, визирайки множеството италиански марки, които Синер представлява в телевизионни и други реклами.

На първа страница на "Кориере дела Сера", друга критична статия превежда малкото име на Синер на "Джани", връщайки се към дните преди близо век, когато германските градове са били принудени да приемат италиански имена под управлението на фашисткия диктатор Бенито Мусолини.

Това не е първи път, когато Синер е критикуван, че не представя Италия. Това се случи, когато той не игра за Купа "Дейвис" през 2023-а и на Олимпийските игри в Париж година по-късно.