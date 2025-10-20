Популярни
Яник Синер няма да играе за Италия на Купа "Дейвис"

  20 окт 2025 | 19:09
Защитаващият титлата си тим на Италия ще бъде без Яник Синер в предстоящите финали за Купа "Дейвис", обявиха в понеделник от Италианската тенис федерация. Синер, който е номер 2 в световната ранглиста, бе с основна роля за това Италия да триумфира през 2024 година за втори пореден път, но сега няма да бъде на линия за турнира в Болоня от 18 до 23 ноември.

В негово отсъствие капитанът на "адзурите" Филипо Воландри ще разчита на Матео Беретини, Симоне Болели, Флавио Коболи, Лоренцо Музети и Андреа Вавасори.

За разлика от Синер, водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас ще бъде в състава на Испания в опит да донесе първа титла на страната си от 2019 година насам. Той ще си партнира с Хауме Мунар, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс, като изненадващо капитанът Давид Ферер избра само четирима тенисисти.

В четвъртфиналите Италия ще играе с Австрия, а Испания среща Чехия. Другите две двойки противопоставят Франция на Белгия и Германия на Аржентина.

