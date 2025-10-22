Популярни
Над 500 грации от 65 клуба ще участват на Държавното, категория Б

  • 22 окт 2025 | 12:50
  • 197
  • 0
Сандански ще бъде домакин на Държавното първенство по художествена гимнастика, категория Б.

"За първа година спортен клуб по художествена гимнастика Вихрен Сандански е домакин на такъв тип състезание от държавния календар на Българската федерация по художествена гимнастика", каза за БТА Лазарина Димитрова, председател на клуба.

"Това е най-голямото Държавно първенство като брой на участници в страната. Ще се представят 65 клуба и общо 520 гимнастички. Обхванати са всички възрастови групи, които са пет - девойки младша възраст до 9 години, девойки младша възраст до 11 години, девойки младши възраст и девойки старша възраст и жени", поясни Димитрова.

Състезанието ще се проведе в спортна зала Сандански и ще бъде открито на 23 октомври (четвъртък) от 15:45 часа. Събитието е част от календара на Българската федерация по художествена гимнастика и се организира съвместно от БФХГ и спортен клуб по художествена гимнастика Вихрен, с подкрепата на Община Сандански. Най-малките участнички в първенството ще бъдат момичетата, родени през 2016 година.

"Спортен клуб Вихрен Сандански е създаден преди четири години. В него се обучават около 60 деца", уточни председателят.

