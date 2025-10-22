Популярни
  Джак Хюз заби хеттрик, Дяволите надвиха Торонто за петата си поредна победа

Джак Хюз заби хеттрик, Дяволите надвиха Торонто за петата си поредна победа

  • 22 окт 2025 | 10:47
  • 196
  • 0
Ню Джърси Девилс постигна пета поредна победа в НХЛ. Тази нощ Дяволите надиграха с 5:2 Торонто Мейпъл Лийфс като гости и с 10 точки от шест мача оглавиха класирането в Столичната дивизия.

Над всички в срещата бе Джак Хюз, който реализира хеттрик. Нападателят на Ню Джърси вкара два гола във втората третина - за да изравни за 1:1 и за да направи резултата 4:2, а последното му попадение дойде в заключителните секунди на празна врата.

Торонто поведе в срещата още в седмата минута чрез ветерана Джон Таварес, но Ню Джърси преобърна хода на мача с три попадения в рамките на първите пет минути на втория период. Освен Хюз, точни за "дяволите" бяха още Коди Глас и Брендън Дилън. Другият гол за домакините от Мейпъл Лийфс бе дело на Матиас Мачели.

