Спартак (Варна) призова за съдействие Бойко Борисов

Спартак (Варна) излезе с официално становище, след като по-рано днес стана ясно, че са внесени всички документи, изискани от лицензионната комисия към БФС. “Соколите” обявиха, че все още се чакат парите, гласувани от Общински съвет Варна. Те не са постъпили в клуба, тъй като липсва становище от Министерството на финансите и именно поради тази причина от Спартак искат съдействие от Бойко Борисов - лидер на партията, от която е и министърът на финансите.

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Ето какво пишат от варненския клуба:

Днес внесохме всички документи, изискани от лицензионната комисия към БФС. Благодарим още веднъж на всички привърженици, футболни хора и деятели от цялата страна, които се включиха в кампанията, с която набрахме над 300 000 лв. към този момент. Тя продължава с пълни сили и сме мотивирани да съберем цялата сума от 1 000 000 лв.!

Очакваме до дни решението на лицензионната комисия на БФС.

За съжаление, един от най-големите проблеми е задължението към НАП, за което има гласувани средства от Общински съвет Варна. Макар и гласувани преди месец, средствата не са постъпили към клуба, защото изпълняващият длъжността кмет е отправил запитване към Министерство на финансите и отказва да го изпълни, преди да получи становище от там.

Така от един месец сме в ситуация, в която решение има, но изпълнение няма. И тук е моментът да се обърнем към г-жа Теменужка Петкова и г-н Бойко Борисов, като лидер на партията, от която е и министърът на финансите, да съдействат по нашия казус.

Спартак Варна е клуб със 107 годишна история, история и много вярна фенска маса, която се доказва в тази кампания! Тя доказа, че фенове и деятели от всички клубове искат той да продължи да бъде в елита на българския футбол!

Искрено вярваме, че ще бъде намерена политическата воля да бъде помогнато на нашия клуб, който да успее в най-кратки срокове да получи гласуваната от общински съвет Варна подкрепа, с което да спаси лиценза си! Не бива спортни клубове да стават жертви, заради политически мотиви!