Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Жанина Иванова е новият старши треньор на ансамбъла за девойки

Жанина Иванова е новият старши треньор на ансамбъла за девойки

  • 22 окт 2025 | 09:10
  • 354
  • 0
Жанина Иванова е новият старши треньор на ансамбъла за девойки

Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика назначи на позицията старши треньор на ансамбъла за девойки Жанина Иванова, а за помощник-треньор Елизабет Паисиева, за периода 2026 - 2027 година, обявиха от централата.

С богата кариера както като състезателка, така и като треньор, Жанина Иванова е сред имената, които вдъхновяват следващото поколение в българската художествена гимнастика. Бивша състезателка на клуб Левски, тя се е подготвяла под ръководството на легендарната Нешка Робева, с треньори Валентина Симеонова, Бранимира Маркова и Юлия Байчева. Петкратна държавна шампионка с ансамблите на Левски при девойки и жени, тя още тогава доказва своя дух на лидер и отдаденост към спорта.

В периода 2022 - 2025 година като помощник-треньор на националния ансамбъл за девойки Иванова изведе отбора до върхови постижения - двукратни абсолютни световни шампиони (2023 и 2025) и европейски шампиони през 2023-а.

В последните години Жанина Иванова споделя своя опит и с националния отбор на Япония, утвърждавайки се като специалист с международно признание и стил, който съчетава дисциплина, емоция и съвършенство.

Елизабет Паисиева е бивш национален състезател по художествена гимнастика и дългогодишен треньор с международен опит. Кариерата й в националния отбор започва едва на 14 години, а в следващите години тя представлява България на най-престижните форуми - шест Европейски първенства, четири Световни шампионата, две Световни купи и Олимпийските игри в Атина 2004 и Пекин 2008.

След края на състезателната си кариера Елизабет Паисиева посвещава опита си на треньорската професия. Работила е в едни от най-реномираните клубове във Франция и Норвегия, сред които AS Corbeil-Essonnes и Paris Centre, а в периода 2019-2024 година е мениджър и старши треньор на националния отбор на Норвегия по художествена гимнастика.

"Имената и на двете са символ на професионализъм, отдаденост и любов към спорта, които продължават да вдъхновяват младите гимнастички по света. БФХГ им пожелава ползотворна работа с националния отбор на България!", се казва в изявление на централата.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Валентина Георгиева ще се лекува в България

Валентина Георгиева ще се лекува в България

  • 21 окт 2025 | 22:34
  • 1674
  • 1
България приключи участието си на Световното по гимнастика

България приключи участието си на Световното по гимнастика

  • 21 окт 2025 | 20:37
  • 3801
  • 0
Краси Дунев за контузията на Валентина: Мисля, че капачката ѝ излезе

Краси Дунев за контузията на Валентина: Мисля, че капачката ѝ излезе

  • 21 окт 2025 | 19:16
  • 1397
  • 0
Валентина Георгиева получи контузия на Световното

Валентина Георгиева получи контузия на Световното

  • 21 окт 2025 | 15:53
  • 6698
  • 1
Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

Четири медала за България от Aura Cup в Загреб

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 698
  • 0
Кристина Илиева: Новите треньори на ансамбъл девойки трябва да вярват в децата

Кристина Илиева: Новите треньори на ансамбъл девойки трябва да вярват в децата

  • 20 окт 2025 | 10:55
  • 995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 3141
  • 1
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 930
  • 1
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 2646
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 475739
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 4499
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 4559
  • 3