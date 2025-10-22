Артета: Статичните положения бяха начинът да ги нараним

Треньорът на Арсенал Микел Артета изрази гордост от представянето на своя отбор при успеха с 4:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Той поздрави отбора си за силното представяне и призна, че е разчитал на статичните положения, за да дезорганизира и нарани съперника.

„Много съм щастлив, горд съм с този резултат. Знаех колко трудно ще бъде, знаехме, че ще ни е нужно много търпение и голяма интензивност. Говорихме за това на почивката. След това бяхме много ефективни пред гола, което е ключово в този турнир“, заяви Артета.

Запитан дали резултатът от 4:0 е бил справедлив и колко важни са статичните положения в най-престижния европейски турнир, той добави: „Имахме много добър период през първото полувреме с две или три чисти възможности срещу съперник, който почти не допуска такива. Много е трудно да дезорганизираш Атлетико, толкова компактен отбор, който не ти позволява да създадеш числено предимство. Сложно е. Статичните положения бяха един от начините, по които можехме да ги нараним. Вярвахме, че чрез хаос ще успеем. Стратегията ни помага много. След като падна голът, се отвориха повече пространства, успяхме да създадем повече шансове и да им нанесем повече щети.“

Относно представянето на Гьокереш, мениджърът коментира: „Ценим високо това, което той прави за отбора, и си тръгна с огромна усмивка. Надявам се това да е началото на една прекрасна поредица от силни представяния. Той е много важна част от нашия отбор.“

