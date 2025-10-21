Фратрия помогна на Спартак (Варна)

Фратрия е подкрепил кампанията за спасението на Спартак Варна. Това обявиха "соколите".
От втородивизионния клуб са се отказали от сумата от 5000 лв., която е оставала по трансфера на Ангел Грънчов от Фратрия в Спартак Варна.
Ето какво написаха "соколите":
"Благодарности искаме да отправим и към ФК Фратрия, които също не подминаха каузата Спартак Варна!
След като изградихме добри партньорски отношения с клуба, те подкрепиха кампанията ни, като се отказаха от 5000лв. от остатъчната трансферна сума на Ангел Грънчов!
Изключителни благодарности към клуба и цялото ръководство!".