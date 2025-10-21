Две години без Мирослав Ангелов

Днес се навършват две години от смъртта на 4-кратния рали шампион на България Мирослав Ангелов, който загина по време на тестове.

Годишнината беше почетена от много автомобилни пилоти и рали фенове, но най-напред от тима на Миро – Спортен клуб Мегапорт и последния му навигатор Георги Гаджев, който се възстанови напълно след инцидента и отново се състезава.

Миро Ангелов остава сред най-успешните български пилоти

„Постиженията, приятелството и добрината ти няма да бъдат забравени! Поклон пред това, което постигна и човечността, с която заразяваше всички!“, се казва в поста на СК Мегапорт във Фейсбук, посветен на Миро Ангелов.

Снимка: СК Мегапорт