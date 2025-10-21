Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Предлагат Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич

Предлагат Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич

  • 21 окт 2025 | 16:57
  • 200
  • 0

Комисията по спорт и младежки дейности към Общински съвет Добрич предлага волейболистите Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да получат плакети и да им се присъди парична награда. Това бе гласувано на заседанието на комисията днес.

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

Председателят на комисията Йордан Иванов посочи, че предлага двамата волейболисти да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да им бъде връчен плакет и да им бъде присъдена парична награда, тъй като те са пример за всички млади хора в града.

„Могат да вдъхновяват и можем да ги наречем съвременни будители. С това, което правят, те показаха, че спортът може да бъде един общ език на обединение. Поради значимия спортен и обществен успех, който постигнаха, предлагам да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да им бъде връчен почетен плакет и да им се присъди парична награда“, каза още Иванов. Той допълни, че към двамата волейболисти това признание ще бъде един заслужен жест на уважение и благодарност.

Предложението бе прието единодушно от присъстващите членове на комисията.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3. В състава на Джанлоренцо Бленджини бяха и двамата волейболисти от Добрич Илия Петков и Дамян Колев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Гордан Люцканов: Ще се радвам, ако съм направил добро впечатление на селекционера на България

Гордан Люцканов: Ще се радвам, ако съм направил добро впечатление на селекционера на България

  • 21 окт 2025 | 15:18
  • 3150
  • 0
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 13880
  • 2
Елица Атанасийевич: Може би е време да спра

Елица Атанасийевич: Може би е време да спра

  • 21 окт 2025 | 12:38
  • 4152
  • 0
Преслав Петков със страхотен мач и 10 точки в драма за Соренто

Преслав Петков със страхотен мач и 10 точки в драма за Соренто

  • 21 окт 2025 | 12:31
  • 1241
  • 0
Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

  • 21 окт 2025 | 11:22
  • 708
  • 0
Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

  • 21 окт 2025 | 10:52
  • 15943
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 28849
  • 71
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 8195
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 9661
  • 0
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 13880
  • 2
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 21327
  • 41
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 459694
  • 0