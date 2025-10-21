Предлагат Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич

Комисията по спорт и младежки дейности към Общински съвет Добрич предлага волейболистите Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да получат плакети и да им се присъди парична награда. Това бе гласувано на заседанието на комисията днес.

Председателят на комисията Йордан Иванов посочи, че предлага двамата волейболисти да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да им бъде връчен плакет и да им бъде присъдена парична награда, тъй като те са пример за всички млади хора в града.

„Могат да вдъхновяват и можем да ги наречем съвременни будители. С това, което правят, те показаха, че спортът може да бъде един общ език на обединение. Поради значимия спортен и обществен успех, който постигнаха, предлагам да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да им бъде връчен почетен плакет и да им се присъди парична награда“, каза още Иванов. Той допълни, че към двамата волейболисти това признание ще бъде един заслужен жест на уважение и благодарност.

Предложението бе прието единодушно от присъстващите членове на комисията.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3. В състава на Джанлоренцо Бленджини бяха и двамата волейболисти от Добрич Илия Петков и Дамян Колев.