Отборът на Ракитово завоюва комплексната купа на шампионата за деца в риск в София

Представителите на Възпитателно училище интернат "Ангел Узунов" от Ракитово спечелиха Купата за комплексен победител в състоялия се днес в София Национален индивидуален шампионат за деца и младежи в риск, съобщават организаторите.

Това беше 44-тото издание на първенството под наслов "Спортът достъпен за всички", което е част от инициатива "София – европейска столица на спорта". Организатор на шампионата е Българската спортна федерация за деца и младежи в риск (БСФДМР).

Специално приветствие към участници, преподаватели, треньори и придружители отправи д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на децата, която по традиция полага усилия за осигуряване на максимални възможности за спорт за всеки младеж в риск. Призьорите бяха поздравени и наградени и от общинския съветник Христо Копаранов, член на Управителния съвет на Фондация "София – европейска столица на спорта".

За поредна година в шампионата се включиха спортисти и отбори с деца от разпределителните центрове за прием на бежанци – от Харманли и София – "Овча купел" и "Военна рампа".

Непрекъснато нарастващият през годините брой участници е причина шампионатът и тази есен да се проведе в най-големия и модерен спортен комплекс на столицата. Домакините от "Спортна София" в Парк "Възраждане", Зона В5 отново предложиха отлични условия за участници, преподаватели, треньори, придружаващи и зрители.

В надпреварите днес се включиха общо 206 момчета и момичета на възраст между 12 и 18 години, представители на 18 социални институции, домове за деца и младежи в риск и центрове за настаняване от семеен тип в цялата страна. Всички те определиха шампионите в по две възрастови групи в 6 спорта: лека атлетика - крос, минифутбол, бадминтон, тенис на маса, баскетбол 3х3 и таекуон-до.