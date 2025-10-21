Популярни
Гордан Люцканов: Ще се радвам ако съм направил добро впечатление на селекционера на България

  21 окт 2025
Двамата световни вицешампиони с националния отбор на България от шампионата на планетата във Филипините Стоил Палев и Дамян Колев и Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, гостуваха днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Тримата волейболисти имаха основен принос Левски София да спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

"Радвам се, помогнах на Левски за Суперкупата. Можехме да се представим и по-добре. Имахме пропуски в подготовката", заяви Гордан Люцканов. - Имаме силен колектив, всички сме приятели, всеки комуникира с останалите без притеснения. Дали съм се сработил със Стоил, и преди съм работил с него, той е напреднал изключително много и сега ни се получават още по-добре нещата. И за мен беше изненада, че Стоил търсеше повече мен при атаките, не съм на сто процента физически, но мисля, че оправдах очакванията.

"Не знам какво са видели другите в играта ми на финала, ще се радвам ако съм направил добро впечатление на селекционера на България, но винаги имам мотивация да се боря за място в националния отбор. Сега най-важното за мен е да се погрижа за физическото ми състояние, после ще гледаме мач за мач и тогава ще мислим пак за националния."

Снимки: Владимир Иванов

