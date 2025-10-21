Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Марк Алън с драматичен успех в Северна Ирландия

Марк Алън с драматичен успех в Северна Ирландия

  • 21 окт 2025 | 13:35
  • 447
  • 0
Марк Алън с драматичен успех в Северна Ирландия

Марк Алън надви Робърт Милкинс с 4:3 в драматичен двубой от Откритото първенство на Северна Ирландия.

Домашният любимец, който спечели трофея „Алекс Хигинс“ през 2021 и 2022 г., се класира за 1/16-финалите и в сряда ще се изправи срещу Бен Уластън. С Джордан Браун и Аарън Хил, които също продължават напред, публиката в Белфаст ще има достатъчно поводи за радост през следващите дни в „Уотърфронт Хол“.

Световният номер 8 Марк Алън, който миналия месец спечели English Open, е основен фаворит за бонуса от £150 000, предназначен за най-добре представилия се играч в серията от четири турнира. Той беше сериозно затруднен от Робърт Милкинс, който е заплашен от изпадане от тура, но 12-кратният победител в ранкинг събития завърши мача силно и сигурно.

„Беше хубаво да приключа мача по този начин, защото получавах страхотна подкрепа, а феновете нямаха много поводи за радост до края“, каза Алън от Антрим.

„Ще пренеса това самочувствие и в следващия кръг. Тук съм по-напрегнат, отколкото на който и да е друг турнир, включително Световното първенство. Опитвам се да правя дихателни упражнения и да се отпусна, но щом изляза в залата, напрежението ме връхлита. В началото бях нервен и допуснах грешки, успокоих се едва когато направих разчистването за 2:2. Странно е, защото вече съм печелил тук два пъти, но пак се чувствам напрегнат – просто това показва колко много значи този турнир за мен. Ако излизах без емоция, тогава щях да се притесня, но това никога не ми се случва тук“, каза Алън.

Следвай ни:

Още от Снукър

Хендри за Тръмп: На негово място щях да се притеснявам

Хендри за Тръмп: На негово място щях да се притеснявам

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 2616
  • 0
Откриха записванията за световния шампионат на WSF в София

Откриха записванията за световния шампионат на WSF в София

  • 16 окт 2025 | 19:24
  • 1271
  • 0
Ясни са участниците на големия турнир в Рияд

Ясни са участниците на големия турнир в Рияд

  • 16 окт 2025 | 14:21
  • 1299
  • 0
Марк Уилямс изпревари Рони О'Съливан в световната ранглиста

Марк Уилямс изпревари Рони О'Съливан в световната ранглиста

  • 15 окт 2025 | 10:13
  • 5736
  • 0
Марк Уилямс: Удивително е, че още печеля титли

Марк Уилямс: Удивително е, че още печеля титли

  • 13 окт 2025 | 20:00
  • 6548
  • 1
Марк Уилямс стана най-възрастният шампион в историята

Марк Уилямс стана най-възрастният шампион в историята

  • 13 окт 2025 | 16:35
  • 2119
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 11095
  • 8
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 окт 2025 | 14:05
  • 1848
  • 0
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 13044
  • 17
Приключи срещата в Бояна между БФС и Левски

Приключи срещата в Бояна между БФС и Левски

  • 21 окт 2025 | 12:23
  • 14678
  • 72
Двама световни вицешампиони за еуфорията след световното в Block Out

Двама световни вицешампиони за еуфорията след световното в Block Out

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 9273
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458248
  • 16