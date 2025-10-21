Марк Алън с драматичен успех в Северна Ирландия

Марк Алън надви Робърт Милкинс с 4:3 в драматичен двубой от Откритото първенство на Северна Ирландия.

Домашният любимец, който спечели трофея „Алекс Хигинс“ през 2021 и 2022 г., се класира за 1/16-финалите и в сряда ще се изправи срещу Бен Уластън. С Джордан Браун и Аарън Хил, които също продължават напред, публиката в Белфаст ще има достатъчно поводи за радост през следващите дни в „Уотърфронт Хол“.

Световният номер 8 Марк Алън, който миналия месец спечели English Open, е основен фаворит за бонуса от £150 000, предназначен за най-добре представилия се играч в серията от четири турнира. Той беше сериозно затруднен от Робърт Милкинс, който е заплашен от изпадане от тура, но 12-кратният победител в ранкинг събития завърши мача силно и сигурно.

„Беше хубаво да приключа мача по този начин, защото получавах страхотна подкрепа, а феновете нямаха много поводи за радост до края“, каза Алън от Антрим.

„Ще пренеса това самочувствие и в следващия кръг. Тук съм по-напрегнат, отколкото на който и да е друг турнир, включително Световното първенство. Опитвам се да правя дихателни упражнения и да се отпусна, но щом изляза в залата, напрежението ме връхлита. В началото бях нервен и допуснах грешки, успокоих се едва когато направих разчистването за 2:2. Странно е, защото вече съм печелил тук два пъти, но пак се чувствам напрегнат – просто това показва колко много значи този турнир за мен. Ако излизах без емоция, тогава щях да се притесня, но това никога не ми се случва тук“, каза Алън.