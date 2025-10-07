Популярни
Спонсорът на Нефтохимик влезе в Управителния съвет на клуба

  • 7 окт 2025 | 02:20
Основният спонсор на играещия в Югоизточна Трета лига Нефтохимик (Бургас) вече е част от Управителния съвет на клуба, съобщи официалната страница. Това е бизнесменът Иван Сивев, който е един от собствениците на строителната компания “Лего Груп”.

Сивев е човекът, който влага сили, средства и енергия в модернизирането на базата в бургаския квартал “Изгрев”, а също така инвестира средства и в самия клуб. Сега с промяната вече е част от Управата, а новото обстоятелство вече е вписано както в съда, така и в Търговския регистър. Новият Управителен съвет е от седем човека, а председател остава Пламен Николов.

"Уважаеми привърженици, искаме да ви информираме, че на проведеното Общо събрание на клуба през Август бе гласувана и утвърдена промяна в ръководството на клуба.

В новия състав на Управителния съвет влиза Иван Сивев, съсобственик в основния ни спонсор и партньор „Лего Груп 5“. Промяната вече е вписана и в Търговския регистър.

 Ето и целия състав на управление на клуба : Пламен Николов – председател на УС, Михаил Атанасов – зам. председател на УС, Членове: адв.Христо Милчев, Стамен Деликостов, Иван Сивев, Живко Бъклев, Станислав Желязков", се казва в официалното съобщение.

Завърналият се след няколко години в областните групи състав на Нефтохимик заема 7-о място в класирането на Югоизточната Трета лига, като има 16 точки от 10 изиграни срещи.

