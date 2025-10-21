Полицията в Англия разследва плювня срещу футболист на Бърнли

Голям скандал се случи миналия уикенд Премиър лийг. Футболистът на Бърнли Ханибал Мейбри е бил наплют по време на второто полувреме на мача срещу Лийдс. Двадесет и две годишният футболист влезе като резерва в 83-ата минута на „Търф Мур“, в мач, който Бърнли спечели с 2:0. След срещата се появиха новини за обвинения срещу Межбри, като случаят стигна дотам, че полицията на Ланкашър потвърди, че установява фактите във връзка с подадения сигнал.

"Полицията на Ланкашър е запозната с предполагаем инцидент, в който е замесен играч на Бърнли по време на второто полувреме на мача от Висшата лига между Бърнли и Лийдс Юнайтед на „Търф Мур“ вчера (18 октомври). В момента сътрудничим с ФК Бърнли, за да установим фактите", съобщиха от полицията.

Бърнли също призна за инцидента и повтори, че сътрудничи с полицията, за да установи какво се е случило. Лийдс също е запознат с обвиненията, но на този етап няма коментар по въпроса. Футболната асоциация отказа да коментира.

Домакините спечелиха съботния мач с 2:0, с голове на Лесли Угочукву и Лум Чауна. С този резултат Бърнли излезе от зоната на изпадащите и се доближи до Лийдс на една точка, като Лийдс остава на 15-о място с осем точки от осем мача.

Снимки: Gettyimages