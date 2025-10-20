Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: В Германия ни очаква различен мач

Луис Енрике: В Германия ни очаква различен мач

  • 20 окт 2025 | 20:09
  • 1263
  • 0

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике подготвя отбора си за гостуването в Германия на Байер (Леверкузен) в среща от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Носителят на трофея започна отлични с две победи, в това число и такава над Барселона.

“Нашата програма е много трудна, а идният двубой ще бъде добър тест и за двата отбора. Щастливи сме, че спечелихме предишните два мача, но сега ще бъде различно”, заяви испанският специалист.

Хубавата новина за него и всички останали от тима е възстановяването на капитана Маркиньос и Усман Дембеле.

“Това е Усман Дембеле, не просто “Златната топка”. Той е същият човек. Много сме щастливи, че вече можем да разчитаме на Усман и Маркиньос, а от миналата седмица и на Дезире Дуе”, каза Енрике.

“Трудно е да се оцени Леверкузен, които привлякоха 20 играчи и нов треньор. Те вкарват голове и могат да се защитават много ниско, знаят как да пресират. Те могат да направят всичко и ще трябва да се справим с това по правилния начин”, предупреди Лучо.

После треньорът защити от критиките новия вратар на състава Люка Шевалие: “Всяка година е едно и също… Много съм доволен от Шевалие! За мен той е една от най-добрите опции или даже най-добрата опция. Много съм доволен от представянето му. И когато привличаме играч, мислим в дългосрочен план. Той има характер, показа го и продължава да го показва на тренировки и в мачовете. Това, което харесвам... мисля, че не си спомняте колко години критикувахте Донарума. Спомням си перфектно! През последните четири години вие го убихте. Вие убихте спортно Донарума. Така че, моля ви... Когато си вратар на клуб като Пари Сен Жермен, трябва да се научиш да живееш с това. И това, което мога да кажа за Шевалие, е, че харесвам неговия характер, неговото ниво като играч. Много сме уверени, че той ще бъде много важен за отбора в продължение на много години. Това е доверието, което имаме в нашия играч, и особенo аз, когато виждам представянето му в тези мачове, виждам това, което искам да видя. И за мен това е достатъчно.“

Енрике говори и за бранителя Уилян Пачо, който се наложи като титуляр.

“Привлякохме го, защото го познавахме. Работим много със спортното ръководство и щаба. Щастливи сме, когато един играч се представя добре още в първите си мачове. Той е много млад и може да подобри много неща. Много е силен в защитните фази, прави малко нарушения, но все още може да се подобрява. Има манталитета, който харесваме и желаем, обясни бившият наставник на Барселона.

Треньорът коментира и Нуно Мендеш: “Нуно е различен играч – едновременно защитник и нападател. За мен е добре да управлявам игровото време на националите. Такъв е случаят с Нуно, с Хакими и с Витиня. Трябва да ги управляваме, за да достигнат най-добрата си форма в по-важните моменти от сезона.“

Треньорът на Леверкузен: Ще имаме своите шансове срещу ПСЖ
Треньорът на Леверкузен: Ще имаме своите шансове срещу ПСЖ
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Станимир Стоилов посочи причините за първата загуба на Гьозтепе

Станимир Стоилов посочи причините за първата загуба на Гьозтепе

  • 20 окт 2025 | 15:39
  • 1696
  • 0
Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

  • 20 окт 2025 | 15:38
  • 5605
  • 0
Директор на Фиорентина за дузпата на Милан: Това беше отвратителна и скандална сцена

Директор на Фиорентина за дузпата на Милан: Това беше отвратителна и скандална сцена

  • 20 окт 2025 | 15:22
  • 6288
  • 3
Фермин Лопес: Скоро Барселона ще се завърне към най-добрата си версия

Фермин Лопес: Скоро Барселона ще се завърне към най-добрата си версия

  • 20 окт 2025 | 15:14
  • 935
  • 0
Флик: Надявам се Рафиня и Феран Торес да са готови за Ел Класико, Барселона ме промени напълно

Флик: Надявам се Рафиня и Феран Торес да са готови за Ел Класико, Барселона ме промени напълно

  • 20 окт 2025 | 15:02
  • 9042
  • 15
Де Лихт разкри кои слаби звена на Ливърпул е използвал Манчестър Юнайтед

Де Лихт разкри кои слаби звена на Ливърпул е използвал Манчестър Юнайтед

  • 20 окт 2025 | 14:42
  • 2398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 8713
  • 21
Берое 1:1 Монтана, Вълшебния мустак вкара и напусна контузен

Берое 1:1 Монтана, Вълшебния мустак вкара и напусна контузен

  • 20 окт 2025 | 21:00
  • 9878
  • 7
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 16872
  • 15
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 16345
  • 18
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 25609
  • 34
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 27554
  • 20