Луис Енрике: В Германия ни очаква различен мач

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике подготвя отбора си за гостуването в Германия на Байер (Леверкузен) в среща от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Носителят на трофея започна отлични с две победи, в това число и такава над Барселона.

“Нашата програма е много трудна, а идният двубой ще бъде добър тест и за двата отбора. Щастливи сме, че спечелихме предишните два мача, но сега ще бъде различно”, заяви испанският специалист.

Хубавата новина за него и всички останали от тима е възстановяването на капитана Маркиньос и Усман Дембеле.

“Това е Усман Дембеле, не просто “Златната топка”. Той е същият човек. Много сме щастливи, че вече можем да разчитаме на Усман и Маркиньос, а от миналата седмица и на Дезире Дуе”, каза Енрике.

“Трудно е да се оцени Леверкузен, които привлякоха 20 играчи и нов треньор. Те вкарват голове и могат да се защитават много ниско, знаят как да пресират. Те могат да направят всичко и ще трябва да се справим с това по правилния начин”, предупреди Лучо.

После треньорът защити от критиките новия вратар на състава Люка Шевалие: “Всяка година е едно и също… Много съм доволен от Шевалие! За мен той е една от най-добрите опции или даже най-добрата опция. Много съм доволен от представянето му. И когато привличаме играч, мислим в дългосрочен план. Той има характер, показа го и продължава да го показва на тренировки и в мачовете. Това, което харесвам... мисля, че не си спомняте колко години критикувахте Донарума. Спомням си перфектно! През последните четири години вие го убихте. Вие убихте спортно Донарума. Така че, моля ви... Когато си вратар на клуб като Пари Сен Жермен, трябва да се научиш да живееш с това. И това, което мога да кажа за Шевалие, е, че харесвам неговия характер, неговото ниво като играч. Много сме уверени, че той ще бъде много важен за отбора в продължение на много години. Това е доверието, което имаме в нашия играч, и особенo аз, когато виждам представянето му в тези мачове, виждам това, което искам да видя. И за мен това е достатъчно.“

Енрике говори и за бранителя Уилян Пачо, който се наложи като титуляр.

“Привлякохме го, защото го познавахме. Работим много със спортното ръководство и щаба. Щастливи сме, когато един играч се представя добре още в първите си мачове. Той е много млад и може да подобри много неща. Много е силен в защитните фази, прави малко нарушения, но все още може да се подобрява. Има манталитета, който харесваме и желаем, обясни бившият наставник на Барселона.

Треньорът коментира и Нуно Мендеш: “Нуно е различен играч – едновременно защитник и нападател. За мен е добре да управлявам игровото време на националите. Такъв е случаят с Нуно, с Хакими и с Витиня. Трябва да ги управляваме, за да достигнат най-добрата си форма в по-важните моменти от сезона.“

Треньорът на Леверкузен: Ще имаме своите шансове срещу ПСЖ