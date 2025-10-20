Треньорът на Леверкузен: Ще имаме своите шансове срещу ПСЖ

Доскорошният селекционер на датския национален отбор Каспер Юлманд продължава да няма загуба начело на Байер (Леверкузен), но във вторник го чака сериозен тест – домакинство на Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Наставникът пое отбора, след като Ерик тен Хаг беше уволнен само след два мача и вече в седем срещи не познава поражение във всички турнири. В ШЛ тимът започна с две равенства – срещу ПСВ Айндховен и ФК Копенхаген. От друга страна, гостите от Париж идват след две победи над Аталанта и Барселона.

”Няма да ви разкрия някаква кой знае каква тайна, ако кажа, че ПСЖ е един от най-добрите отбори в света. Но ние имаме увереност в играта си и имаме способността да доминираме в различните фази от мача. Трябва да се представим по най-добрия начин, за да вземем нещо“, каза Юлманд на пресконференцията си.

“ПСЖ спечели пет трофея през тази календарна година - продължи той. - Изпитваме голямо уважение към тях и ни очаква трудна задача. Но също така я очакваме с нетърпение, защото мачовете от Шампионската лига винаги са страхотни. Ние сме домакини и сме решени да покажем качествата си. Ще дадем всичко от себе си, за да победим. Това е отбор с изключително качество на всички позиции и във всички фази на играта. Те изграждат добре атаките си отзад, играят директно и бързо, силни са в ситуациите един на един и са много агресивни при преса. Това е тяхно оръжие, но същевременно крие рискове и дава възможности за нас. Вярваме в собствената си игра и мисля, че ще имаме своите шансове."

Управляващият спортен директор на Леверкузен Симон Ролфес заяви, че не иска да оказва голям натиск върху отбора и треньора, но се надява срещи като тази да помогнат за развитието на всички.

"За нас като млад отбор идва мач, от който можем да научим много. Но просто искаме да продължим напредъка в играта, който постигнахме в последните седмици. И след това ще видим какво можем да постигнем като резултат на терена", каза Ролфес пред телевизия ZDF, цитиран от БТА.

Освен класата на ПСЖ, нещата са сложни за Байер, защото Малик Тилман, Лукас Васкес и Нейтън Тела са контузени. Снажният нападател Патрик Шик и защитникът Джарел Куанса се завърнаха към тренировките с отбора днес (понеделник), но предстои да се реши дали ще играят .