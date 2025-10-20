Верстапен ще пропусне откриващата тренировка в Мексико този петък

Отборът на Ред Бул потвърди, че победителят в три от последните четири състезания във Формула 1 Макс Верстапен ще пропусна първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити този петък.

Confirming that Arvid Lindblad will drive Max’s car for FP1 at this weekend’s #MexicoGP 🇲🇽#F1 #RedBullRacing pic.twitter.com/7eBCBBd3Or — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 20, 2025

Четирикратният световен шампион ще бъде заменен от младата надежда на Биковете Арвид Линдблад за първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“. За британеца с шведски корени това ще бъде второ участие в петъчна тренировка през 2025 година. По-рано той седна в колата на Юки Цунода за откриващата сесия в домашната си Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“.

Участието на Линдблад е част от задълженията на отборите да използват новобранци в поне четири свободни тренировки в рамките на сезона, по две сесиите с всяка от колите си. В началната фаза на кампанията Верстапен пропусна първата тренировка в Бахрейн, когато неговото място беше заето от Аюму Иваса. Това означава, че след този петък нидерландецът повече няма да трябва да пропусна сесии до края на годината.

Снимки: Gettyimages