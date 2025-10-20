Популярни
Верстапен ще пропусне откриващата тренировка в Мексико този петък

  • 20 окт 2025 | 17:46
Отборът на Ред Бул потвърди, че победителят в три от последните четири състезания във Формула 1 Макс Верстапен ще пропусна първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити този петък.

Четирикратният световен шампион ще бъде заменен от младата надежда на Биковете Арвид Линдблад за първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“. За британеца с шведски корени това ще бъде второ участие в петъчна тренировка през 2025 година. По-рано той седна в колата на Юки Цунода за откриващата сесия в домашната си Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“.

Участието на Линдблад е част от задълженията на отборите да използват новобранци в поне четири свободни тренировки в рамките на сезона, по две сесиите с всяка от колите си. В началната фаза на кампанията Верстапен пропусна първата тренировка в Бахрейн, когато неговото място беше заето от Аюму Иваса. Това означава, че след този петък нидерландецът повече няма да трябва да пропусна сесии до края на годината.

Снимки: Gettyimages

