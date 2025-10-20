Джордж Ръсел: Формула 1 се превърна в състезание до първия завой

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел сподели своето мнение, че в момента стартовете са определящи за целия развой на състезанията във Формула 1, защото изпреварванията в световния шампионат са станали почти невъзможни.

Коментарът на британеца идва на фона на Гран При на САЩ, в която той завърши на шестото място. По неговите думи в момента Формула 1 се е превърнала в спорт, в който голямата борба е до първия завой, най-вече заради изравнените сили на колите в челото и липсата на деградация на гумите на Пирели.

Leaving the US with 16 points that could be crucial come seasons end 📈



Next up, Mexico. A chance to reset and go again 👊 pic.twitter.com/mc0yfM7P44 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 20, 2025

„Сега Формула 1 е състезание до първия завой. Няма деградация на гумите, само три десети разделят най-бързата и най-бавната кола в топ 6. Принципно се нуждаеш от поне половин секунда, за да направиш изпреварване, така че, ако след първия завой бях трети, аз щях да съм на подиума днес. Но вместо това аз бях шести и завърших шести“, обясни Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages