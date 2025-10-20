Популярни
Джордж Ръсел: Формула 1 се превърна в състезание до първия завой

  • 20 окт 2025 | 16:52
  • 4311
  • 2

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел сподели своето мнение, че в момента стартовете са определящи за целия развой на състезанията във Формула 1, защото изпреварванията в световния шампионат са станали почти невъзможни.

Коментарът на британеца идва на фона на Гран При на САЩ, в която той завърши на шестото място. По неговите думи в момента Формула 1 се е превърнала в спорт, в който голямата борба е до първия завой, най-вече заради изравнените сили на колите в челото и липсата на деградация на гумите на Пирели.

„Сега Формула 1 е състезание до първия завой. Няма деградация на гумите, само три десети разделят най-бързата и най-бавната кола в топ 6. Принципно се нуждаеш от поне половин секунда, за да направиш изпреварване, така че, ако след първия завой бях трети, аз щях да съм на подиума днес. Но вместо това аз бях шести и завърших шести“, обясни Ръсел.

Снимки: Gettyimages

