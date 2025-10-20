Алекс Маркес ще може да гарантира историческия дубъл за него и брат му този уикенд

Алекс Маркес ще има шанс да си гарантира второто място в крайното класиране в MotoGP за сезон 2025 по време на предстоящата в края на седмицата Гран При на Малайзия.

Това ще се случи, ако испанецът завърши състезателния уикенд на „Сепанг“ с преднина от поне 75 точки пред своя най-близък преследвач, който в момента е Марко Бедзеки. Разликата между двамата в момента е 97 пункта, което прави задачата на по-малкия от братята Маркес.

Този него аванс ще му позволи да си подсигури второто място още в съботния спринт. За целта в него той ще трябва да спечели с минимум три точки повече от своя съперник и да не губи повече от пет от Франческо Баная, който в момента изостава със 105 пункта от Маркес.

В случай, че пилотът на Грезини Дукати си гарантира второто място в MotoGP, то той ще оформи един исторически дубъл за него и брат му Марк, който вече стана световен шампион. Никога досега в историята на кралския клас двама братя не са завършивали на първите две позиции в крайното класиране.

Снимки: Gettyimages