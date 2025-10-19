Заради Карлос Насар: сектор "Г" с остър коментар срещу "либерална градска десница"

Сектор "Г" излезе с остър коментар срещу хората, които нападнаха с коментари във "Фейсбук" олимпийския, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Запалянковците на ЦСКА добавят, че именно същите тези хора са направили всичко възможно и да не стартира строителството на нов стадион.

Ето позицията на Сектор "Г":



"Армейци,

След като изчакахме да се успокои разразилата се словесна истерия по адрес на нашия велик шампион Карлос Насар бихме искали да вземем и ние отношение по въпроса.

Полемиката и цялата тази "буря в чаша вода" бяха инициирани от една малка, но изключително креслива общност, наречена "либерална градска десница", за която освен че съществува на 99% основно в социалните мрежи знаем, че не е нито либерална, нито градска, нито десница. Говорим за едни окаяни и отчаяни хора, които за няколко гранта повече биха продали без свян дори семействата си. Същите тези господа не искат да имаме модерен и европейски стадион в Борисовата градина и през годините не един или два пъти опитваха да слагат прът в колелото на нашето развитие. Не успяха да попречат на нас, няма да спрат устрема и на Карлос.

В България отдавна сме шампиони по информираност - знаем всичко за всеки и не търпим възражения по въпроса. Абсолютно сме сигурни, че всички, които побързаха да очернят Карлос Насар са се готвели самостоятелно за Олимпийски и Световни първенства, водили са тежки подготвителни лагери и са прославили България по целия свят, въпреки че са им предлагали десетки пъти повече пари от чужди места. Сигурни сме, че познават в детайли отношенията му с федерацията по вдигане на тежести и тяхната оценка е безкомпромисно точна. Само че за разлика от вас, неуважаеми, офертите от чуждите посолства той ги отказва...

Всеки, който познава и е виждал дори за 5 минути Карлос Насар знае, че казаното в неговата позиция преди няколко дни е самата истина, а политиката е нещо, което е чуждо, далечно и незначително в неговия свят. Призоваваме нормалните хора и българи да не се увличат по медийни и пропагандни кампании, а да уважават малкото ни останали велики и достойни шампиони докато все още ги имаме. Да живее България и само ЦСКА!"