Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Батоклети с лесна победа на 10 км в Триест

Батоклети с лесна победа на 10 км в Триест

  • 20 окт 2025 | 13:05
  • 167
  • 0
Батоклети с лесна победа на 10 км в Триест

В първото си състезание след спечелването на два медала от Световното първенство по лека атлетика в Токио, многократната европейска шампионка Надя Батоклети постигна лесна победа на 10 км на родна земя в надпреварата Corsa dei Castelli в Триест в неделя.

Батоклети финишира с време 32:52, изпреварвайки конкуренцията с повече от минута. Сега италианката ще насочи фокуса си от пистата и шосето към крос-кънтри бягането. 25-годишната атлетка потвърди миналата седмица, че планира да защити титлата си при жените на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, Португалия, на 14 декември.

"Бягах добре в първото си състезание от началото на зимната ми подготовка, в която досега съм направила само няколко тренировки. Всичко започва отново в Триест и съм щастлива от резултата, постигнат с лекота и радост. Беше прекрасен ден тук, забавлявах се“, заяви Батоклети, която през април спечели злато на същата дистанция на първото Европейско първенство по бягане в Брюксел-Льовен.

Преди Европейското първенство по крос-кънтри Батоклети ще участва в две състезания от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри: в Атапуерка на 23 ноември и в Алкобендас на 30 ноември.

Батоклети влезе в историята на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия миналата година, като стана първата жена, спечелила индивидуални златни медали в състезанията до 20 години, до 23 години и при жените.

При мъжете на 10 км в Триест победата грабна Максим Шометон от Република Южна Африка с време 27:50.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

  • 19 окт 2025 | 13:04
  • 440
  • 0
Пичардо - шампионът, който пази най-доброто за накрая

Пичардо - шампионът, който пази най-доброто за накрая

  • 18 окт 2025 | 17:34
  • 3983
  • 0
Олимпийската медалистка Джорджа Хънтър Бел със съвети към младите

Олимпийската медалистка Джорджа Хънтър Бел със съвети към младите

  • 18 окт 2025 | 15:54
  • 969
  • 0
Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

  • 18 окт 2025 | 15:38
  • 1781
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън посочи хората, които са я тласнали към успехите през 2025 г.

Мелиса Джеферсън-Уудън посочи хората, които са я тласнали към успехите през 2025 г.

  • 18 окт 2025 | 13:55
  • 1560
  • 0
Карл Люис за Enhanced Games: Не са заплаха за имиджа на олимпийските спортове

Карл Люис за Enhanced Games: Не са заплаха за имиджа на олимпийските спортове

  • 18 окт 2025 | 13:30
  • 2476
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 6060
  • 1
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 3386
  • 0
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 15189
  • 43
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 6494
  • 0
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 4343
  • 1
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 3242
  • 1