Батоклети с лесна победа на 10 км в Триест

В първото си състезание след спечелването на два медала от Световното първенство по лека атлетика в Токио, многократната европейска шампионка Надя Батоклети постигна лесна победа на 10 км на родна земя в надпреварата Corsa dei Castelli в Триест в неделя.

Батоклети финишира с време 32:52, изпреварвайки конкуренцията с повече от минута. Сега италианката ще насочи фокуса си от пистата и шосето към крос-кънтри бягането. 25-годишната атлетка потвърди миналата седмица, че планира да защити титлата си при жените на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, Португалия, на 14 декември.

"Бягах добре в първото си състезание от началото на зимната ми подготовка, в която досега съм направила само няколко тренировки. Всичко започва отново в Триест и съм щастлива от резултата, постигнат с лекота и радост. Беше прекрасен ден тук, забавлявах се“, заяви Батоклети, която през април спечели злато на същата дистанция на първото Европейско първенство по бягане в Брюксел-Льовен.

Преди Европейското първенство по крос-кънтри Батоклети ще участва в две състезания от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри: в Атапуерка на 23 ноември и в Алкобендас на 30 ноември.

Батоклети влезе в историята на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия миналата година, като стана първата жена, спечелила индивидуални златни медали в състезанията до 20 години, до 23 години и при жените.

При мъжете на 10 км в Триест победата грабна Максим Шометон от Република Южна Африка с време 27:50.

Снимки: Gettyimages