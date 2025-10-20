Автобусен шофьор загина по време на безредици след баскетболен мач в Италия

Автобусен шофьор е загинал по време на безредици, които са се случи след баскетболен двубой от Серия А2 в Италия снощи. Инцидентът е настъпил след срещата между отборите на Себастиани Риети и Естра Пистоя, която е била спечелена от гостуващия тим с 88:73.

След края на мача фенове на домакините са започнали да хвърлят тежки предмети – камъни, тухли и други по автобуса, който е превозвал феновете на Естра Пистоя. Според полицейския доклад тухла е счупила прозореца пред втория шофьор и го е ударила, след което шофьорът е загинал на място. Първоначално автобусът е бил с полицейски ескорт, а трагичният инцидент е настъпил малко след като ескортът се е изтеглил на път 79, съобщава La Gazzetta dello Sport.