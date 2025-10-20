Заплашиха с пистолети футболист на Фламенго на излизане от “Маракана”

Популярни
  • 20 окт 2025 | 14:24
  • 334
  • 0
Уругваецът Хорхиан Де Араскаета от Фламенго беше една от звездите при победата на отбора си с 3:2 над Палмейрас в дербито между първия и втория първенство на Бразилия. След мача обаче халфът преживя изключителен шок, след като той и семейството му бяха заплашени с оръжие при опит за грабеж пред легендарния стадион “Маракана”, на който се игра двубоят.

За случилото се разказа съпругата му Камила Бастиани, която на всичко отгоре е бременна.

“За съжаление, ние, гражданите на Рио де Жанейро, се опитваме да „останем живи“, когато излизаме от вкъщи, и казвам това, защото всеки ден излизаме на улицата със страх. Защото животът тук не струва нищо, защото има повече оръжия, отколкото хора, защото на всеки ъгъл те чака пистолет и защото, ако те убият, ти си просто поредният“, започна дамата, описвайки веднага след това ситуацията, с която тя и Араскаета се сблъскаха при напускането на стадиона.

„Днес се опитаха да ни ограбят, докато излизахме от „Маракана“. Насочиха два пистолета към колата ни и това, което ни спаси, беше, че тя е бронирана и успяхме да запазим спокойствие. Въпреки че преживяхме ужасен момент, благодарим на Бог, че беше само уплаха и че се прибрахме благополучно у дома“, завърши съпругата на уругвайския национал, който отбеляза гол и направи асистенция в дербито.

Самият играч също коментира случилото се: “Седем години във Фламенго, първи опит за грабеж при излизане от „Маракана“. Какъв неприятен момент преживяхме със семейството. Слава Богу, всички сме добре”.

