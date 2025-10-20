Реакцията на Меси, след като Аржентина загуби Световното първенство до 20 години

Популярни
  • 20 окт 2025 | 10:20
  • 169
  • 0
Лионел Меси остави съобщение в социалните мрежи, за да поздрави Аржентина, която загуби финала на Световното първенство до 20 години от Мароко, станал световен шампион.

„Горе главата, момчета!!! Направихте впечатляващ турнир и въпреки че всички искахме да ви видим да вдигате купата, оставаме с радостта от всичко, което ни дадохте, и гордостта да видим как защитавахте „албиселесте“ със сърце“, написа той в историите си в Instagram.

Забири, нападател на Фамаликао, беше автор на двата гола, които донесоха мароканския триумф срещу аржентинския отбор, включващ Престиани (Бенфика) и Томас Перес (ФК Порто) в Чили.

