Юрич смята, че липсващото е завършващият удар

Иван Юрич настоя, че Аталанта играе добър футбол, но липсва завършващият удар след поредното нулево равенство срещу Лацио. Бергамаските останаха единственият непобеден отбор в Серия А този сезон, след като по-рано днес Ювентус загуби с 0:2 от Комо. Въпреки това на момчетата на Юрич им липсват и победите, тъй като те спечелиха само два пъти и направиха пет равенства в първите си седем мача от Серия А този сезон.

„Това беше представяне, в което създадохме много шансове. Имаше ситуации, в които можехме да се справим по-добре и да вкараме голове срещу отбор, който се защитаваше добре“, заяви Юрич на пресконференцията след края на срещата.

Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

Изненада в състава беше включването на Адемола Лукман като титуляр за първи път, откакто през лятото се опита да си уреди трансфер в Интер. Той обаче не беше особено ефективен в ролята на „фалшива деветка“.

„Смятам, че Адемола правеше правилните движения и създаде няколко възможности. Днес най-накрая видяхме и истинския Едерсон, а това означава, че можем да гледаме към бъдещето с увереност“, добави треньорът.

Аталанта пропусна възможността да се възползва от загубите на Рома, Наполи и Ювентус, като вместо това успя да стигне само до равенство 0:0.

„Мисля, че отборът трябва да продължи по същия начин. Имаме идеи и добър футбол, просто ни липсва завършващият удар, головете“, завърши Юрич.

Следващият мач за тима е в Бергамо следващата седмица в Шампионската лига, когато бергамаските посрещат Славия Прага. След първите си два мача в турнира на богатите футболистите на Иван Юрич заемат 22-рото място в основната схема след загуба от актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен (0:4) и победа срещу белгийския вицешампион Брюж (2:1).