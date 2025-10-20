Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Юрич смята, че липсващото е завършващият удар

Юрич смята, че липсващото е завършващият удар

  • 20 окт 2025 | 03:16
  • 196
  • 0

Иван Юрич настоя, че Аталанта играе добър футбол, но липсва завършващият удар след поредното нулево равенство срещу Лацио. Бергамаските останаха единственият непобеден отбор в Серия А този сезон, след като по-рано днес Ювентус загуби с 0:2 от Комо. Въпреки това на момчетата на Юрич им липсват и победите, тъй като те спечелиха само два пъти и направиха пет равенства в първите си седем мача от Серия А този сезон.

„Това беше представяне, в което създадохме много шансове. Имаше ситуации, в които можехме да се справим по-добре и да вкараме голове срещу отбор, който се защитаваше добре“, заяви Юрич на пресконференцията след края на срещата.

Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта
Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

Изненада в състава беше включването на Адемола Лукман като титуляр за първи път, откакто през лятото се опита да си уреди трансфер в Интер. Той обаче не беше особено ефективен в ролята на „фалшива деветка“.

„Смятам, че Адемола правеше правилните движения и създаде няколко възможности. Днес най-накрая видяхме и истинския Едерсон, а това означава, че можем да гледаме към бъдещето с увереност“, добави треньорът.

Аталанта пропусна възможността да се възползва от загубите на Рома, Наполи и Ювентус, като вместо това успя да стигне само до равенство 0:0.

„Мисля, че отборът трябва да продължи по същия начин. Имаме идеи и добър футбол, просто ни липсва завършващият удар, головете“, завърши Юрич.

Следващият мач за тима е в Бергамо следващата седмица в Шампионската лига, когато бергамаските посрещат Славия Прага. След първите си два мача в турнира на богатите футболистите на Иван Юрич заемат 22-рото място в основната схема след загуба от актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен (0:4) и победа срещу белгийския вицешампион Брюж (2:1).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Експерт по съдийството коментира казуса с дузпата на Леао

Експерт по съдийството коментира казуса с дузпата на Леао

  • 20 окт 2025 | 02:47
  • 631
  • 0
Пиоли избухна срещу ВАР заради дузпата, от която Фиорентина загуби

Пиоли избухна срещу ВАР заради дузпата, от която Фиорентина загуби

  • 20 окт 2025 | 02:35
  • 281
  • 0
Алегри: Отборът игра добре

Алегри: Отборът игра добре

  • 20 окт 2025 | 02:19
  • 421
  • 0
Шиърър за Гьокереш: Не е като Холанд и Мбапе

Шиърър за Гьокереш: Не е като Холанд и Мбапе

  • 20 окт 2025 | 02:08
  • 431
  • 0
Манчини и Форест не се разбраха

Манчини и Форест не се разбраха

  • 20 окт 2025 | 01:45
  • 498
  • 1
Миланов и Динамо загубиха дербито на Букурещ

Миланов и Динамо загубиха дербито на Букурещ

  • 20 окт 2025 | 00:57
  • 412
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 154918
  • 392
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 27482
  • 39
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 95439
  • 277
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 56579
  • 125
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 52143
  • 17
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 15638
  • 6