  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Локомотив Авиа: Благодарим на Матей Казийски! Чакаме те отново!

Локомотив Авиа: Благодарим на Матей Казийски! Чакаме те отново!

  • 19 окт 2025 | 18:58
  • 9146
  • 0

“Волейболът е толкова велик спорт, защото разкрива най-добрите аспекти на приятелството, екипността и сътрудничеството. В Локомотив АВИА сме доблестни и играем "Един за всички, всички за един". Благодарим на Матей за безценните мигове, за добрата игра и за вдъхновението, което донесе на отбора”, написаха от Локомотив Авиа (Пловдив).

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

“А сега нека заедно се фокусираме върху финала на efbet Суперкупата на България, който започва след час.”

Снимки: Борислав Трошев

