Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

Хофенхайм продължи силното си представяне като гост, след като спечели с убедителното 3:0 в Хамбург срещу Санкт Паули в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. И трите гола за Хофе паднаха през втората част.

Така тимът от Зинсхайм записа впечатляваща трета победа и само едно равенство от общо четирите си визити досега, като излезе на 8-а място с 10 точки. За Санкт Паули положението не е добро, тъй като “пиратите” инкасираха четвърта поредна загуба и са на 14-а позиция.

През по-голямата част от първото полувреме играта бе равностойна и чистите ситуации липсваха. В 41-вата минута обаче Санкт Паули получи златна възможност да поведе, след като Мартийн Каарс бе изведен чудесно очи в очи с Оливер Бауман, но стреля право в тялото на национала на Германия. При добавката пък шутът на Матия Перейра-Лаж бе блокиран.

Хофенхайм обаче започна силно втората част и поведе. Андрей Крамарич изведе с чудесен пас Базумана Туре, който с помощта на страничната греда реализира за гостите в 54-ата минута - 0:1. Само пет минути по-късно гостите от Зинсхайм нанесоха втори удар по Санкт Паули. Владимир Цоуфал проби отдясно и намери в наказателното поле Крамарич, който с прецизен удар с едно докосване прати топката във вратата на Никола Васил за втори път - 0:2.

Хофе окончателно подпечата победата си в 79-ата минута. Тогава Вутер Бюргер изведе на чиста позиция влезлия от пейката Гриша Прьомел, който с лекота направи резултата класически - 0:3. До края на срещата Санкт Паули не успя дори да се зарадва на почетен гол, тъй като попадение на Донел Синани от пряк свободен удар бе отменено заради засада.

