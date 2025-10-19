Отлична Дарина Нанева с 16 точки (8 блока!) за първата победа на Йединство (Стара Пазова) в Сърбия

Популярни
  • 19 окт 2025 | 19:36
  • 251
  • 0
Националката Дарина Нанева и нейният Йединство (Стара Пазова) записаха първа победа в сръбската Суперлига. Нанева и съотборничките й надиграха като гости Срем (Сремска Митровица) с 3:0 (25:23, 25:15, 25:14) в среща от втория кръг на първенството.

Така Йединство има 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. В следващия 3-и кръг Нанева и компания са домакини на Йединство (Ужице) в петък (24 октомври).

Дарина Нанева изигра страхотен мач и стана най-полезна за Йединство с 16 точки (8 блока!, 1 ас и 47% ефективност в атака - +13) за победата. Анджела Кукило добави още 12 точки (1 блок, 1 ас, 42% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане) за успеха.

За домакините от Срем Дуня Грабич се отчете с едва 8 точки.

