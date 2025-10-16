Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дарина Нанева и Йединство (Стара Пазова) напред за Купата на Сърбия

Дарина Нанева и Йединство (Стара Пазова) напред за Купата на Сърбия

  • 16 окт 2025 | 13:54
  • 205
  • 0
Дарина Нанева и Йединство (Стара Пазова) напред за Купата на Сърбия

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) продължават към четвъртфиналите на турнира за Купата на Сърбия. Воденият от Йово Чакович отбор надигра новака в елита Лесковац (начело на който е българският специалист Владимир Орлов) с 3:0 (25:10, 25:20, 25:20) в 1/8-финална среща.

Предстои Йединство да научи съперника си за следващия етап, който ще се проведе между 12 и 19 ноември.   

Дарина Нанева изигра страхотен двубой, като се отчете с 12 точки (2 аса, 3 блокади). Най-резултатна бе Аня Зубич с 20 точки (1 блокада), 13 точки добави Анджела Кукило (1 блокада). 

